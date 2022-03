Trompete und Tomaten: Wie Jazzmusiker Stange die Krise als Chance nutzte

Von Peter Jaschke

„Einerseits im Freien körperlich arbeiten und andererseits auf der Bühne stehen, kreativ sein, Trompete spielen“: So beschreibt Johannes Stange sein neues Arbeitsleben. Darin verbindet er „auf wunderbare Art und Weise zwei erfüllende Tätigkeiten miteinander“. Denn Stange produziert und verkauft in seinem Garten in Neu-Edingen „Gemüse vom Jazzmusiker“. Auf diese Formel hat der mit Sängerin Jutta Gückel und gemeinsamen Kindern in Seckenheim lebende Künstler und Gärtner seine 2021 gestartete Geschäftsidee gebracht.

„Die Entscheidung hat sich definitiv bezahlt gemacht, denn es ist ein wunderbares Arbeitsfeld, und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen“, sagt Stange. Mangels Engagements wegen der Coronakrise hatte sich der studierte Musiker als verantwortungsbewusster Vater gezwungen gesehen, für ein zweites Standbein zu sorgen (diese Redaktion berichtete). Seine geliebte Trompete ganz an den Nagel hängen? Das wollte sich Stange nicht vorstellen. Doch fühlte er sich nach intensiver Vorbereitung bereit für das Wagnis, beide Tätigkeiten nebeneinander auszuüben. Eine Saison später kann er nun sagen: „Vom Aufbau und der Infrastruktur her ist der Gemüsegarten fast komplett fertig – nur die Waschanlage muss noch aufgebaut werden.“ Beim Besuch im Gemüsegarten vergewissert sich Stange gerade, dass es funktioniert, von zuhause aus die Bewässerung zu steuern.

„Das ist ganz wichtig, weil ich sonst viel öfter hier sein müsste, und das ließe sich mit meinem sonstigen Leben als Papa, Musiker und Hausmann nur schwer vereinbaren“, erklärt Stange schmunzelnd. Es funktioniert ja auch: „Ich habe nur noch den Ernte-Dienstag mit der Gemüseausgabe als festen Termin, ansonsten bin ich fast flexibel“, stellt Stange fest. Fast bedeutet, dass er gerade jetzt, im Frühjahr, morgens und abends die Pflanzbeete mit Schutzvlies auf- und abdecken muss. Fürs Lüften der Folientunnel hat er inzwischen bereits Helferinnen aus dem Ort gewonnen. Und er benötigt noch mehr Verstärkung. So will er für die bevorstehende Saison eine feste Kraft beschäftigen, die ein paar Stunden pro Woche mithilft, weil die Arbeit kaum schaffbar wäre, ohne das Familienleben zu stark zu beschneiden.

„Ich könnte zwar den ganzen Tag hier verbringen, weil es eine total schöne Arbeit ist, aber es gibt für mich eben nicht nur das“, sagt Stange. Läuft doch auch sein musikalisches Leben gerade wieder an: „Wie es von den Anfragen her aussieht, ist es nicht weniger als vor Corona“, sagt Stange zufrieden. Ist die Krise damit überstanden? „Ich kann das nur schwer beantworten, weil ich immer auf der zuversichtlichen Seite war und so auch nie in die Phase geraten bin, in der ich dem Musikmachen nachgetrauert, sondern schnell gegengesteuert und mir dieses andere Thema gesucht habe“, führt Stange aus. Er hat offensichtlich vieles richtig gemacht: „Wenn ich nur die Musik hätte, wäre es jetzt auf jeden Fall noch nicht ausreichend, denn erst ab Mai sieht es wieder ganz gut aus“, erklärt Stange.

Selbst gemeinsame Auftritte mit Ehefrau Jutta Gückel stehen wieder auf dem Terminplan. Die Sängerin und Stimmbildnerin kommt passabel durch die Pandemiekrise, indem sie zusätzlich zum Gesangsunterricht mehr als zuvor auch „traumasensible Arbeit“ macht. Inzwischen begleitet Gückel nicht nur Künstler, sondern ganz unabhängig vom Gesang ebenso Menschen, die „verstehen wollen, warum ihr Körper in bestimmten Situationen reagiert, obwohl zunächst kein direkter Zusammenhang erkennbar ist“, so Gückel, die anfangs freilich auch im Gemüsegarten ihres Mannes mitangepackt hatte. Dort beginnt am Dienstag, 5. April (16 bis 19 Uhr), die zweite Verkaufssaison, in der sich erst so richtig zeigen soll, wie die beiden Berufungen Stanges nebeneinander existieren können.

Der Garten mit der grünen Tür befindet sich im Feldweg an der Fred-Joachim-Schoeps-Straße – in Fahrtrichtung Edingen links vor der Autobahnunterführung.