Trauer um Michael Berger

Er gilt als Architekt der gemeinsamen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen und hat sich viele Jahre seines Lebens dem Brandschutz und der Hilfe am Nächsten verschrieben. Am vergangenen Freitag ist Michael Berger nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 61 Jahren verstorben.

Um den langjährigen Kommandanten der Feuerwehr in Edingen trauert auch die Gemeinde, in deren Dienst er fast drei Jahrzehnte stand. Hier kümmerte er sich als Wassermeister vor allem um die Trinkwasserversorgung. „Er kannte das Netz in- und auswendig“, würdigte Bürgermeister Simon Michler die Arbeit von Berger im Bauhof der Gemeinde, der im August 2021 krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand gehen musste.

Ehrenmedaille in Silber

© Hannelore Schäfer

Im Januar 2019 erhielt Berger unter stehendem Beifall seiner Kameraden die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands in Silber für seine herausragende Tätigkeit und sein unermüdliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. 15 Jahre lang hatte er das Amt des Abteilungskommandanten der Edinger Wehr und des Stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr bekleidet.

Bereits am 14. Februar 1974 trat er der Jugendfeuerwehr bei. Im Januar 2003 trat er in der Abteilung Edingen die Nachfolge von Kommandant Roland Bordne an und blieb bis Januar 2018 in diesem Amt. Im Oktober 2014 erhielt er eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg für 40 Jahre pflichtgetreuen Einsatzdienst.

„Wehr geprägt“

Bürgermeister Michler übermittelte den Angehörigen die Anteilnahme des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung. „Michael Berger hat in den vergangenen 44 Jahren diese Wehr entscheidend mitgeprägt und maßgeblich an der Vereinigung der Feuerwehren Edingen und Neckarhausen mitgewirkt“, würdigt Kommandant Stephan Zimmer seinen langjährigen Stellvertreter. „Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen werden ihn in dankbarer und ehrenvoller Erinnerung behalten“, heißt es in einem Nachruf. hje (BILD: H. Schäfer)