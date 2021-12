Thorsten Ross leitet jetzt den Förderverein der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen

Thorsten Ross (37) ist neuer Vorsitzender des Fördervereins der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen. Bei einer Versammlung in der Aula der Grundschule wählten die Mitglieder den Immunologen und Vater dreier Kinder zum Nachfolger von Ulrike Bräunling, die nicht mehr antrat. Das teilte der Verein mit.

Wegen der Pandemie verlegte der Verein die Zusammenkunft kurzerhand in die Aula der Schule und ließ nur Geimpfte und Genesene daran teilnehmen. In ihrem Vorstandsbericht fasste Ulrike Bräunling die Aktivitäten des Fördervereins für die Jahre 2019 und 2020 zusammen, weil die Hauptversammlung im vergangenen Jahr ebenfalls wegen Corona ausgefallen war.

Von Schulobst bis Baustein

Laut Bräunling unterstützte der Verein die Schule in beiden Jahren durch Zuschüsse unter anderem zur Lesewerkstatt, zum Schulobst, für die Anschaffung von Musikinstrumenten und für Veranstaltungen wie Ausflügen der Klassen. Außerdem wurden Lernwörterboxen und Pausenfahrzeuge angeschafft. Im Jahr 2019 förderte der Verein die Ausstattung des Werkraums: „Mittels Spendenaufruf an Weihnachten 2020 und dank einer Großspende konnten Kapla-Steine für alle Klassen angeschafft werden.“

Schulleiterin Angelika Engelhardt bedankte sich für den Einsatz des Fördervereins sowie die vielfältigen Aktionen und die Bezuschussung von Neuanschaffungen. Aufgrund der Pandemie mussten Aktionen teilweise abgesagt werden, oder sie konnten nur in kleinem Rahmen stattfinden, so etwa die Einschulungsfeier. Damit verbunden war laut Vorstand auch ein geringerer Neuzugang an Mitgliedern.

Die Vorsitzende Ulrike Bräunling und die Schriftführerin Katharina Röhheuser kandidierten nach langjähriger Arbeit für den Verein nicht erneut für diese Ämter. Beide wurden feierlich verabschiedet. Rektorin Engelhardt und der verbleibende Vorstand bedankten sich für das Engagement für die Schule und verwiesen auf die vielen Dinge, die erfolgreich umgesetzt und für die Schule erreicht worden seien. Neben einer Vielzahl kleinerer Projekte hätten der Bau des grünen Klassenzimmers sowie die Anschaffung und der Aufbau des Spielhauses inklusive Pausenfahrzeuge und -spiele das Schulleben nachhaltig geprägt.

Den Mindestjahresbeitrag für Neumitglieder hat die Versammlung von sechs auf zwölf Euro erhöht. Mit einem Euro pro Monat bleibt er gleichwohl sehr moderat. Nach oben sind allerdings keine Grenzen gesetzt. Derzeit gehören rund 215 Mitglieder dem Verein an und sorgen so jährlich für eine vierstellige Fördersumme.

Achim Zimmermann neuer Vize

Bei den Wahlen bestimmten die Mitglieder Wolfgang Ross zum neuen Vorsitzenden. Die bisherige Stellvertreterin Valeska Spiess überlässt dieses Amt Achim Zimmermann. Er ist 44 Jahre alt, von Beruf IT-Manager und hat zwei Kinder. Spiess übernimmt stattdessen die Aufgabe der Schriftführerin. Um die Finanzen kümmert sich weiterhin Barbara Sonnenschein. Die kommenden Pandemiewochen will der Verein jetzt für eine interne Neuaufstellung und Modernisierung nutzen.