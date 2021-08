Termine fürs Rathaus jetzt online

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen folgt dem Beispiel anderer Kommunen und bietet ihren Bürgern ab sofort die Möglichkeit an, Rathaustermine vorab im Internet zu reservieren. Termine sind ab 1. September verfügbar.

Beispiel Personalausweis: Bei der Auswahl dieser Dienstleistung erhält der Bürger eine Liste von Unterlagen, die er mitbringen muss. So ist für den Ausweis das bisherige Ausweisdokument oder (bei der ersten Ausstellung) eine Geburtsurkunde mitzubringen, außerdem ein aktuelles biometrisches Lichtbild (Format 35 mal 45 Millimeter). Was der Service kostet, erfährt der Bürger ebenfalls, nämlich 22,80 Euro (unter 24) oder 37 Euro (über 24). Hat er per Mausklick bestätigt, dass er die Hinweise zur Kenntnis genommen hat, kommt er zu einem Kalender, in dem er seinen Wunschtermin auswählen kann.

Die Termine werden zunächst nur im Bürger-Service im Rathaus Edingen (Hauptstraße 60) angeboten. Für das Bürgerbüro im Schloss in Neckarhausen, für das Standes- und Friedhofsamt sowie für den Bereich „Rentenantragstellung“ soll das Online-Buchungssystem „zeitnah eingerichtet und angeboten werden“, wie es bei der Gemeinde heißt. Die Terminreservierung ist seit Donnerstag freigeschaltet und rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar.

„Im Rahmen des angebotenen Terminkalenders finden unsere Mitbürger*innen sicherlich den passenden Termin“, ist man im Bürger-Service zuversichtlich. Eine Terminvereinbarung ist frühestens für den Folgetag möglich, also zum Beispiel am Dienstag für Mittwoch. . Bei dem Termin werden nur die Anliegen für die Personenanzahl bearbeitet, die die Bürger in der Terminvereinbarung angegeben haben. red/hje

