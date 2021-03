Der Tennisclub Edingen-Neckarhausen (TCEN) kann seine Pläne für den Bau einer Padel-Anlage noch nicht in die Tat umsetzen. Der Gemeinderat hat den Vorstoß des Vereins in seiner jüngsten Sitzung zurückgestellt. Er will unter anderem eine verbindliche Erklärung, dass der TCEN auf Zuschüsse der Gemeinde verzichtet. Nach Angaben des Vorsitzenden Georges Wild werden die Kosten für den 55 000 Euro teuren Bau alleine von Sponsoren getragen.

Der Platz soll im neuen Areal am Sport- und Freizeitzentrum entstehen, ist kleiner als ein herkömmlicher Tennisplatz und von Glas umgeben. Die Trendsportart kommt aus Mexiko, vereint Elemente von Tennis und Squash und wird in Spanien bereits sehr erfolgreich betrieben. Der TCEN verspricht sich von der in der Region einzigartigen Anlage neue und vor allem junge Mitglieder. Die Gemeinde muss als Eigentümerin zustimmen. hje