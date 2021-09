Tanzen ist ihre große Leidenschaft

Die Goldene Hochzeit stellt einen Meilenstein in einem Eheleben dar. 50 Jahre lang verheiratet – das können nicht alle Paare von sich behaupten. Veronika und Helmut Habenberger aus Neckarhausen feiern an diesem Freitag dieses große Ehejubiläum. Kennengelernt haben sie sich in Mannheim im „Carneby“ in den Quadraten. „Es hat einfach gefunkt – und der Zündfunke ist bis heute nicht erloschen“, beteuern beide glaubwürdig im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“.

Veronika (Vroni) erinnert sich: „Ich bin ihm damals buchstäblich beim Tanzen vor die Füße gefallen.“ „Und ich hab Sie halt aufgehoben – das wars dann wohl“, schmunzelt Helmut Habenberger heute noch. Getroffen habe man sich weiterhin in der damals bekannten Disco. „Dort verkehrten viele Krankenschwestern, das natürlich auch die jungen Männer anzog. Im Schwesternheim, wo ich damals wohnte, durften keine Männerbesuche stattfinden“, erinnert sich Veronika Habenberger an die guten alten Zeiten.

Der „Liebe auf den ersten Blick“ folgte nicht allzu lange die Verlobung. Und am 1. Oktober 1971 haben sie geheiratet. Eine Tochter folgte. „Stolz wie Bolle“ sind die beiden heute auf ihre drei Enkelkinder und zwei Urenkel. In ihrem gemütlichen Eigenheim mit Garten wohnen die Jubilare schon seit 1979 im Herbstweg in Neckarhausen.

„Vroni“ Habenberger ist in Berlin geboren. Die Mutter war Berlinerin, der Vater kommt aus Ludwigshafen am Rhein. Seit 1966 lebt die gelernte Krankenschwester schon in der Region, aber den Berliner Dialekt hat sie bis heute nicht ablegen können (oder wollen). 43 Jahre hat sie in der Krankenpflege gearbeitet, davon fast 37 Jahre im Klinikum. Ihre Hobbys sind Reisen und Tanzen und die Mitgliedschaft in beiden Turnvereinen in Edingen und Neckarhausen.

Helmut Habenberger ist ein Friedrichsfelder Bub. Geburtsort, Schule, Lehre und aktiver Handballer bis zur AH – alles in Friedrichsfeld. Der gelernte Kfz-Mechaniker arbeitete nach seiner Lehre noch einige Jahre in seinem Beruf. Danach bis zum Vorruhestand bei der Firma Weidler in Weinheim. Wenn er nicht das Tanzbein schwingt, ist der Jubilar seit Mitte der 80er Jahre noch aktives Mitglied beim Gesangsverein Neckarhausen. Da beide schon über 25 Jahre aktive Tänzer im Tanzverein Edingen sind, erfolgt am Sonntag nach der „Goldenen Hochzeitsfeier“ noch eine Ehrung vom TV Edingen für langjährige Mitgliedschaft.

„Die Feier wird am Samstag aufgrund der aktuellen Situation nur im engsten Familienkreis stattfinden. Gerne hätten wir es anders gehabt“, bedauern die Habenbergers. Danach gehts direkt zum Urlauben an die Mosel. Denn ihre Jubiläumsreise, nach Island mit dem Schiff, haben sie schon 2019 gemacht.