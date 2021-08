Szenemacher mit Mannheimern

Bei der ersten Impro Night Neckarhausen präsentieren die Szenemacher einen Leckerbissen der ganz besonderen Art: Am Samstag, 21. August, spielen sie gemeinsam mit der Truppe des Improtheaters Mannheim. Dieses steht in der Tradition von Theatern, die die Comedy in den USA in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt haben: schnell, spontan, funny.

Die Schauspieler lassen bei einem rasanten Mix aus Langform-Improtheater und Comedy-Show aus dem Nichts Geschichten entstehen und das blitzschnell, spontan und vor allem lustig. Die Zuschauer können sich von abwechslungsreichen Formaten überraschen lassen. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass in den Schlosshof ist ab 19 Uhr.

Info: Tickets gibt es online unter https://bit.ly/37MQXMi