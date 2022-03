Surblys und Rumer tauschen ihre Ämter

In wenig mehr als zwei Monaten wird in Ploguerneau die 55 Jahre bestehende deutsch-französische Städtepartnerschaft gefeiert, und ein Jahr später – 2023 im Rahmen einer Festwoche – in Edingen-Neckarhausen. „Europa im Kleinen“ ist ein schönes Ziel dieser Partnerschaftsarbeit zwischen den beiden Nationen. „Doch dazu bedarf es einer ständigen Entwicklung der länderverbindenden Gemeinschaft“, wie Bürgermeisterstellverteter Dietrich Herold in der Generalversammlung der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP) im Friedrichshof in Edingen betonte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gute Finanzsituation

Eine Änderung gab es im ausschließlich weiblich besetzten Vorstand. Außerhalb des normalen Turnus tauschten die erste und zweite Vorsitzende ihre Ämter. Susanne Surblys bekleidet nun den Vorsitz, Barbara Rumer ist nun zweite Vorsitzende. Beide wurden einstimmig von den über 30 erschienenen Mitgliedern gewählt. Der Kassenbericht von Klara Koslik offenbarte eine gute Finanzlage mit Überschuss.

Barbara Rumer (l.) und die neue Vor-sitzende Susanne Surblys. © M. Schäfer

Zuvor hatte Rumer Grußworte von Anjela Etiene (Präsidentin Comiteé de Jumelage) und Amelie Cornec, Partnerschaftsabgeordnete von Ploguerneau, übermittelt. Dank der Fortschritte bei der Nutzung der neuen Medien habe man unter anderem mit Videokonferenzen mit dem Comiteé de Jumelage und anderen Kommunen auch ohne Präsenzveranstaltungen die Aktivitäten fortsetzen können, berichtete sie. Doch ganz ohne Knöpfe hält auch hier die Hose nicht. Die leckeren Crêpes mit Musikeinlagen im Juli im Garten des Ploguerneau-Hauses in Neckarhausen schmecken eben nur in Präsenz. Rumer berichtete danach noch von Aktivitäten 2021: Die Jugendbegegnung in der Bretagne, die Ferienjobs in den Gemeinden für Jugendliche und der Tandem-Sprachaufenthalt in Berlin. Der Partnerschaftsdialog zur besseren Vernetzung im Rathaus Edingen mit Vertretern der Rhein-Neckar-Region. Im September begann der DF-Freiwilligendienst mit Isilde Béasse, das Projekt „Job beim Partner“ mit Alexa Guillermic im Oktober. Dazu kamen Tanzkurse und bretonische Musik („Gwennyn“) und der erste Teil des Tandem-Sprachkurses für Erwachsene beendete 2021“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die neue Vorsitzende Surblys präsentierte die Veranstaltungen 2022. Am wichtigsten unter anderen Aktivitäten in nächster Zeit dürfte der „Bretonische Abend mit kulinarischen Spezialitäten“ am 2. April in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen sein. Als Höhepunkt des Jahres wird die Festwoche vom 4. bis 8. Juni in Ploguerneau. Das erste Halbjahr schließt der beliebte Crépes-Nachmittag mit Musik im Ploguerneau-Haus ab.