Stromnetz wird modernisiert - Arbeiten dauern bis August

Edingen-Neckarhausen. Die Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen investiert rund 200 000 Euro in die Modernisierung des Niederspannungsnetzes im Ortsteil Neckarhausen. Das schreibt die GmbH in einer Pressemitteilung. Dabei bekommen in den nächsten Wochen die Häuser der Hauptstraße 380 bis 433, Schulstraße und Neugasse 1 bis 15, sowie die Häuser auf der östlichen Seite der Hauptstraße 312 bis 332 in Neckarhausen jeweils Stromkabel-Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten finden auf einer Gesamtlänge von rund 700 Metern abschnittsweise in offener Bauweise statt.

Im Zuge der Baumaßnahme werden teilweise auch die vorhandenen Straßenleuchten durch Kandelaber-Leuchten ersetzt. „Während der Bauzeit lassen sich Behinderungen nicht ganz vermeiden“, schreibt die Netzgesellschaft und bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. „Wenn alles planmäßig verläuft, werden die Baumaßnahmen bis voraussichtlich Ende August 2021 abgeschlossen sein“, heißt es abschließend. hje