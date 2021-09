Stiftungslauf bringt mehr als 1000 Euro

Beim Spendenlauf zum Fest der Stiftung Zukunft Lutherkirche Neckarhausen haben große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wochenende 1038 Euro für die Stiftung erlaufen. Das teilte die Stiftungsratsvorsitzende Ingeborg Schiele mit. 422 Runden zu je 450 Metern wurden demnach zurückgelegt – das sind fast 190 Kilometer. Mit dem Fest hat die Stiftung, die sich seit 2008 für die Sicherung des Fortbestandes der Evangelischen Kirchengemeinde einsetzt, ihr 13-jähriges Bestehen gefeiert. Zusammen mit den Spenden für das Essen in Höhe von 305 Euro und der Kollekte von 65 Euro kamen 1408 Euro zusammen. Weitere 750 Euro stiftete die VR Bank. „Ein solches Engagement würdigt die Arbeit der Stiftung und macht Mut für die Zukunft“, schreibt Schiele mit Dank an das Organisationsteam, alle Mitwirkenden, Sponsoren und Gäste. red

