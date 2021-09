Stiftungsfest mit Spendenlauf

Die Stiftung Zukunft Lutherkirche in Neckarhausen lädt zum Spendenlauf beim Stiftungsfest am Sonntag, 26. September, ein. Nach dem Festgottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, können alle, die Spaß am Laufen haben, daran teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Möglich ist das beim 400 Meter langen Rundkurs im Schlosspark oder ganz privat. Alle, die vor Ort laufen wollen, suchen sich ihre Sponsoren und vereinbaren mit ihnen einen Geldbetrag für jede gelaufene Runde, die sie im Park zurücklegen. Die Laufzettel gibt es im Pfarramt oder auf der Homepage unter www.kircheneckarhausen.de. Der ausgeschilderte Laufkurs ist für alle Altersklassen, für Rollstühle, Rollatoren, Dreiräder und jegliches Fußvolk geeignet.

Nach dem Lauf wartet hinter dem Kindergarten leibliche Stärkung auf alle Hungrigen. Eintritt und Verzehr sind frei, um Spenden für die Stiftung wird gebeten. Corona-bedingt gilt für das Fest die 3G-Regel (Geimpft, getestet, genesen). red