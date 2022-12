Sternsinger unterwegs

Die Sternsinger werden in Neckarhausen zwischen dem 27. Dezember und 6. Januar unterwegs sein. Wer einen Besuch wünscht, sollte sich noch bis zum 22. Dezember im Pfarrbüro anmelden – unter Telefon 0621/ 30 08 55 05 oder per E-Mail unter st.andreas@st.martin-ma.de. Weitere Termine gibt es auch beim Sternsingerteam unter Elisabeth.Kohm@gmx.de oder Telefon 0175/ 9 40 75 47. Es wird auch wieder Spendenboxen in der Kirche und in der Bäckerei Hemberger geben.

In St. Bruder Klaus in Edingen sind die Sternsinger ebenfalls am 6. Januar auf Tour. Besuchswünsche können hier noch bis zum 22. Dezember an das Pfarrbüro Edingen – unter Telefon 0621/ 30 08 55 09 oder per E-Mail unter st.bruder-klaus@st.martin-ma.de – oder auch an das Sternsingerteam unter andrea-seitz.desna-yoga@web.de angemeldet werden. hat