Sternsinger diesmal mit Anmeldung

Die Sternsinger werden am Donnerstag, 6. Januar (Heilige drei Könige), nach dem Gottesdienst vor der Kirche St. Bruder Klaus in Edingen Spenden sammeln und anschließend zu Besuchen unterwegs sein. Es werden diesmal nur angemeldete Haushalte besucht. Sollten die Hausbesuche der Gruppen nicht möglich sein, wird ihnen der Segen kontaktlos per Segenspost vorbeigebracht.

Besuchswünsche können bis zum 23. Dezember im Pfarrbüro angemeldet werden, unter Telefon 0621/30 08 55 09 oder per E-Mail unter st.bruder-klaus@st.martin-ma.de. Oder auch über diesen Zeitpunkt hinaus direkt beim Sternsingerteam unter andreaseitz.desna-yoga@web. de red