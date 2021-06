Startgelder dienen einem guten Zweck

Es läuft wieder an beim Turnverein 1890 Edingen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sommerlauf 2021 steht bevor. Wegen der Corona-Pandemie sowie der damit fehlenden Planungssicherheit war auch in diesem Jahr die Ausrichtung dieser traditionellen Veranstaltung für den Turnverein Edingen nicht in der gewohnten Form möglich. Doch darauf verzichten will der Verein deshalb nicht.

„Natürlich haben wir bis zuletzt auf den Präsenzlauf rund um das Sport- und Freizeitzentrum gehofft“, erklärt Ulrich Herold aus Edingen, der Finanzvorstand des Vereines. Immerhin wurde nach dem Erfolg des 6. Sommerlaufs, der 2020 ebenfalls in virtueller Form stattgefunden hatte, auch in diesem Jahr wieder ein Corona-konformer Wettkampf in der gleichen Form gestaltet. In der Zeit vom 2. bis 4. Juli können Läuferinnen und Läufer jeden Alters eine Laufstrecke oder eine Nordic-Walking-Strecke ihrer Wahl absolvieren und ihre Leistung mittels Sport-Uhr oder Smartphone dokumentieren.

Das „Sommerlauf-Team“ wirbt für den „Solorun“. © Michael Schäfer

Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Anmeldung, die nur online möglich ist, und zwar unter Angabe des gewünschten Laufs (https://runtix.com/sts/10021/1992). Anmeldeschluss ist der 4.07.2021, 23:59 Uhr. Gewertet wird die Zeit, die für die gemeldete Streckenlänge benötigt wurde. „Aber die Abgabezeit sollte man nicht bis zum Schluss ausreizen“, empfahl TVE-Übungsleiter Allyn Raw aus Edingen im Pressegespräch. Denn bis spätestens um diese Zeit müssen Streckenlänge und Zeit (ermittelt mit Lauf-Uhr, Fitnesssoftware wie Strava, Garmin, runtastic o.ä.) unter dem in der Anmeldebestätigung enthaltenen Link schon hochgeladen sein.

Im Sinne der sportlichen Fairness wird das Ergebnis auf Vertrauensbasis ausgewertet und erstellt. So wird die Erstellung einer Rangliste und die anschließende Siegerehrung möglich sein. Die Urkunde kann sich jeder Teilnehmer nach Abschluss der Gesamtwertung beim Dienstleister de-timing selbst ausdrucken. Das Anmeldeportal steht bereits seit dem 25. Mai zur Verfügung. „Bisher liegen rund 80 Anmeldungen vor, aber wir hoffen noch auf zahlreiche weitere bis zum Meldeschluss“, zeigt sich Herold optimistisch. Im vergangenen Jahr gab es rund 270 Anmeldungen.

Mit fünf Euro dabei

Die Startgebühr liegt bei fünf Euro, Schüler der Jahrgänge 2006 bis 2013 zahlen nur zwei Euro. Die Strecken: 1,5 km, Schülerlauf (Jahrgang 2006 bis 2013); 3,6 km, Einsteigerlauf (Jahrgang 2007 und älter); 10 km, Hauptlauf (Jahrgang 2005 und älter); 7,5 km (Nordic) Walking (Jahrgang 2011 und älter).

„Durch die Unterstützung unserer zum Teil langjährigen Sponsoren sind wir in der Lage, die Startgelder komplett je zur Hälfte an den Sozialfonds der Gemeinde Edingen-Neckarhausen und die DKMS (Deutsche Knochenmarkspende) zu spenden. Die Startgebühren sind per SEPA-Lastschriftverfahren zahlbar. Die letztjährigen Sieger Swantje Richter und Norman Korff sind auch in diesem Jahr wieder am Start. Das „Sommerlauf-Team“ Claudia Kraft, Laura Brosi, Allyn Raw, Ulrich Herold und Oliver Korth wünschen sich, dass auf Facebook, Instagram und Twitter Fotos mit dem Hashtag TVESommerlauf gepostet werden: „So hätten wir eine Rückmeldung.“

