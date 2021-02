Sie hat in Heidelberg studiert und ist diplomierte Kirchenmusikerin. Sie hat in Mannheim und Birkenau als Sakralmusikerin gearbeitet und dann in Mannheim Elementare Musikpädagogik studiert. Sie lehrte an der Musikschule Mannheim und der Akademie für Tonkunst in Darmstadt, leitete Musikgruppen in Kindertagesstätten und gibt Klavierunterricht in ihren Räumen in Seckenheim – und jetzt kommt auf Andrea Hintz-Rettenmaier ein ganz neues berufliches Kapitel zu: Sie übernimmt ab 1. März die Leitung der Musikschule Edingen-Neckarhausen. Die langjährige Leiterin Erika Tieg geht in den Ruhestand und wird an diesem Donnerstag offiziell im Bürgersaal des Rathauses verabschiedet (wir werden berichten). Dann wird auch Hintz-Rettenmaier als ihre Nachfolgerin präsentiert.

„Ich freue mich natürlich sehr auf meine neue Aufgabe“, sagte Hintz-Rettenmaier, „auch wenn der Neustart etwas gebremst ist – ich wäre gerne ungestümer an die Arbeit gegangen.“ Dennoch sieht sie in der neuen Aufgabe mit vielen Kontakten zu Vereinen und zu Kindertagesstätten sowie einigen administrativen Tätigkeiten ein I-Tüpfelchen ihrer Karriere.

Gebremster Neuanfang

Andrea Hintz-Rettenmaier will die musikalischen Kräfte in den Gemeinden bündeln und die Vielfalt der Möglichkeiten nutzen. © Privat

Wegen der Corona-Pandemie muss die 56-Jährige zwar mit einigen Ungewissheiten zurechtkommen, doch langfristig weiß sie schon, wo sie künftige Schwerpunkte setzen will. Sicherlich wird sie „als Erstes eintauchen in die Traditionen und das fortführen, was Frau Tieg eingeführt hat.“ Sie wird sich „reinarbeiten und vieles fortsetzen“.

Als Elementarpädagogin möchte sie aber auch viel in die Arbeit mit jüngeren Kindern investieren. „Da schwebt mir einiges vor, zum Beispiel Aufführungen und Unterricht“, sagt Hintz-Rettenmaier zu ihren langfristigen Plänen in Edingen-Neckarhausen.

1964 in Schwäbisch Gmünd geboren und aufgewachsen, kam Andrea Hintz-Rettenmaier schon 1989 in die Kurpfalz und wurde in der Region sesshaft. Nach langjähriger Arbeit als Kirchenmusikerin in Mannheim und Birkenau absolvierte sie an der Musikhochschule Mannheim ein Studium der Elementaren Musikpädagogik. Seither ist sie in beiden Bereichen tätig, kam jedoch erst vor zwei Schuljahren mit einer 100-Prozent-Stelle an die Musikschule Mannheim – und jetzt eben in die Doppelgemeinde.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit

Mit dem Fahrrad wird sie künftig sicherlich oft von ihrem Wohnort Seckenheim zur Arbeit kommen – aber nicht nur von Berufs wegen: „Ich habe Lust, in Edingen-Neckarhausen präsent zu werden, ich will auch bei Veranstaltungen außerhalb meines Wirkungsbereichs sichtbar sein“, sagt die neue Musikschulleiterin.

Ein wichtiges Anliegen ist ihr, die musikalischen Kräfte in den Gemeinden zu bündeln und Synergien zu nutzen, die in der Zusammenarbeit mit den Vereinen entstehen können. „Mir gefällt die Vielfalt an Möglichkeiten, die sich in einer Gemeinde wie Edingen-Neckarhausen mit ihrem regen Vereinsleben und ihren gewachsenen musikalischen Strukturen auftun“, sagt Hintz-Rettenmaier.

Sie nennt hier die Kooperation mit der Musikvereinigung und die die Zusammenarbeit mit den Grundschulen – durch die mehrmals jährlich stattfindenden Konzerte werde eine „große Bandbreite an musikalischem Erleben“ geschaffen. „Ich freue mich, wenn jede Edingerin und jeder Neckarhäuser die Arbeit der Musikschule als bereichernd erleben kann, sei es als Eltern, als Schülerin oder als Konzertbesucher“, so Hintz-Rettenmaier.