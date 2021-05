Sportzentrum Edingen-Neckarhausen öffnet wieder

Seit 14. Mai gilt in Baden-Württemberg ein Stufenplan zur schrittweisen Öffnung bestimmter Einrichtungen und Aktivitäten. Im Rhein-Neckar-Kreis ist kontaktarmer Freizeit- und Amateursport bis 20 Personen in Außensportanlagen erlaubt. Das Sport- und Freizeitzentrum er Gemeinde Edingen-Neckarhausen war auch aufgrund der Bauarbeiten am neuen Kunstrasenplatz geschlossen. Den örtlichen Vereinen wurde eine Nutzung des Sport- und Freizeitzentrums unter Einhaltung der aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung zugesagt.

Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen und den Lockerungen der Vorschriften steht nach Angaben der Gemeinde einer Öffnung des Sport- und Freizeitzentrums nichts mehr entgegen. Die Nutzung der Umkleiden, Duschen und Aufenthaltsräume ist weiterhin nicht gestattet. Eine Nutzung der Außentoiletten ist möglich. „Das Sport- und Freizeitzentrum wird voraussichtlich ab 25. Mai wieder öffnen“, teilt die Gemeinde abschließend mit. red