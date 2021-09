Sperrung unter A 656 dauert länger

Die Sperrung der Neckarhauser Straße unterhalb der A 656 in Neu-Edingen/Friedrichsfeld wird nochmals bis voraussichtlich 15. Oktober verlängert. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Wie bereits im August werden Lieferschwierigkeiten als Grund genannt. Auf der A 656 östlich der neuen Brücke beim Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld wird derzeit auf rund 1,5 Kilometern die Fahrbahn in Richtung Heidelberg saniert. Parallel dazu soll die Schließung der Lärmschutzwand auf der Autobahnbrücke über die Neckarhauser Straße erfolgen. Gründe für die Verzögerung seien Lieferschwierigkeiten bei der Rahmenkonstruktion zur Verstärkung der Brücke sowie unvorhergesehene Arbeiten an dem aus den 1930er Jahren stammenden Bauwerk. Weil eine Anpassung der Planung erforderlich sei, musste der Bau kurzfristig unterbrochen werden. Über den weiteren Verlauf werde informiert, schreibt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. red

