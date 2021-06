Spenden für Seenotrettung

„Es geht wieder los“: Das steht ganz oben auf der Webseite der Aktion „BewegEN“. Denn seit Mitte Mai werden in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen durch den sportlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern Spendengelder für den guten Zweck gesammelt. 300 Euro waren bis diesen Freitag für die Unterstützung der Seenotrettungsorganisation „Sea-Watch“ bereits im Spendentopf gelandet. „Das Spendenziel sind diesmal 2000 Euro, weniger als letztes Mal. Da hatten wir das Ziel mit 5000 Euro zu hochgesteckt“, erzählt Jenny Elster vom Aktionsteam.

Wie schon im Vorjahr, kommen die Spenden erneut durch Sportaktionen zusammen. Ob ein Spaziergang, eine Stunde Fußballspielen, ein Wettrennen durch den Garten oder beim Joggen – jede sportliche Aktion zählt. Denn für jede Aktivität setzen die Teilnehmer einen Spendenbetrag fest. Bei einem Spendeneinsatz von 10 Euro gibt es als Dankeschön auch einen selbst gemachten Button mit dem Logo der Aktion dazu, ab 20 Euro einen Mund-Nasen-Schutz. „Die Buttons fertigen wir nach Bedarf an, von den Masken haben wir 50 Stück. Also können noch ganz viele Leute mitmachen“, betont Elster. Corona-bedingt findet die Aktion auch 2021 wieder dezentral statt. „Wir hatten gehofft, in diesem Jahr einen richtigen Spendenlauf zu machen“, erzählt Elster. „Vielleicht klappt das im Herbst.“

Die Aktion ist für die Initiatoren Uli Dreckschmidt und Brigit Jänicke eine Herzensangelegenheit, vor allem aber für Elster. Als Sprachlehrerin unterrichtete sie Asylbewerber in Deutsch. „Viele sind über das Mittelmeer hierher geflüchtet. Es gab viele schlimme Geschichten. Es trifft einen, wenn man damit befangen ist“, erzählte sie im Gespräch mit dem „MM“ beim Start der Aktion 2020.

Der Ablauf ist seither gleichgeblieben: Um zu spenden, schreiben Teilnehmer eine Mail an jenny@beweg-e-n.de, in der sie erklären, wie sie sportlich aktiv werden und wie viel sie spenden möchten. Über einen Link auf der Webseite (https://beweg-e-n.de) geht es zum Sammeltopf. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Juli.

