Siebter Bewerber für Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Für die Wahl des Bürgermeisters von Edingen-Neckarhausen am 6. November gibt es einen siebten Kandidaten: Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis hat seine Bewerbung im Rathaus abgegeben, wie der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold, am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Dauerbewerber Speitelsbach ist inzwischen bei mehr als 30 Wahlen angetreten, darunter Anfang des Jahres in Schriesheim. Am Sonntag, 2. Oktober, steht er in Hasel in der Region Hochrhein auf dem Stimmzettel. Sollte sich auch der parteilose Gemeinderat Ulf Wacker zu einer Kandidatur entschließen, gäbe es in Edingen-Neckarhausen dann acht Bewerber.