SPD will Wachstum gegen Schulden

Die SPD Edingen-Neckarhausen will das Millionenloch im Haushalt der Gemeinde durch den Verkauf von Grundstücken und ein deutliches Wachstum bei der Einwohnerzahl schließen. Das haben Vertreter von Partei und Fraktion am Dienstagabend bei einem Pressegespräch erklärt. Dazu soll auch das Baugebiet Kappeseck in Neckarhausen entwickelt werden. Außerdem sprechen sich die Sozialdemokraten für eine externe Analyse der Gemeindefinanzen aus, wie das die CDU kürzlich gefordert hatte. Zugleich üben sie zum Teil heftige Kritik an Bürgermeister Simon Michler (CDU) und seiner Amtsführung.

Der Stellvertretende Vorsitzende Patrick Hennrich bilanziert zur Halbzeit des Gemeinderates, die SPD habe einiges angestoßen, und hielt fest: „Einiges ist passiert, einiges ist nicht passiert.“ Ein Schwerpunkt seien die Finanzen, zu denen der Bürgermeister „sehr beschwichtigende Aussagen“ mache. Dabei sei man sich parteiübergreifend in einem Punkt einig: „Die Gemeinde braucht Geld.“

Zwangsverwaltung droht

Die SPD verweist auf Schulden in Höhe von 16 Millionen Euro und den „blauen Brief“ der Kommunalaufsicht, der die Reduzierung der Verschuldung auf ein tragbares Niveau verlangt. Auch die CDU hatte kürzlich bereits den drohenden Bankrott aufgegriffen. Schlimmstenfalls drohe die Zwangsverwaltung, sagt Hennrich: „Wenn wir einen Bleistift bestellen wollen, dann müssen wir uns das erst genehmigen lassen.“

Das Mittelgewann habe die Gemeinde mehrere Jahre in Atem gehalten. „Das hätte uns Wohnraum und Einnahmen gebracht“, klagt die SPD, doch das Vorhaben sei durch eine Bürgerinitiative „unter Ägide von UBL und OGL“ abgeschmettert worden. Edingen Südwest stehe vor dem Scheitern, die Bebauung eines Gemeindegrundstücks in der Lilienstraße ebenfalls: „UBL, OGL und Linke sind dabei, vor einem Anwohnerbündnis einzuknicken.“

In Edingen Südwest sei es ursprünglich um 45 Wohneinheiten gegangen. „Wir haben uns von Anfang an für die große Lösung eingesetzt“, betonen die Sozialdemokraten. UBL, OGL und CDU hätten dem Druck von Anwohnern nachgegeben: „Am Ende blieben 24 Wohnungen auf 12 000 Quadratmeter Bauland, das Projekt steht auf der Kippe, Investoren springen ab.“

Fraktionschef Zachler fordert deshalb eine Rückkehr zu der ursprünglichen Größenordnung. „Dann könnte man sofort loslegen“, glaubt er. Dass die Bedenken der SPD bei der Diskussion im Rat nicht auf Gehör gestoßen seien, nennt Michael Bangert „einen meiner frustrierendsten Momente im Gemeinderat“.

Lilienstraße gestorben?

In der Lilienstraße drohe nun Ähnliches. „Die Idee zur Bebauung kam von der Verwaltung“, erinnert Zachler. „Viele Gemeinderäte von UBL und OGL knicken bei der geringsten Bürgerabwehr ein und betreiben Klientelpolitik“, kritisiert Tobias Hertel. SPD und CDU sei in der vergangenen Wahlperiode regelmäßig vorgeworfen worden, sich mit einer Großen Koalition durchzusetzen, erklärt Patrick Hennrich: „Jetzt sind es OGL, UBL und Linke, die viele Vorhaben verhindern.“ Da würden Einzelinteressen über das Gemeinwohl gestellt. Es sei völlig legitim, dass Anwohner gegen ein Projekt seien. Aber es setze sich leider immer mehr die Mentalität eines „Ja, aber nicht bei mir“ durch.

Eine Erhöhung der Grundsteuer lehnen die Sozialdemokraten aktuell ab. Mit den dadurch erwarteten Mehreinnahmen von rund 100 000 Euro pro Jahr würde es 150 Jahre dauern, bis der Schuldenberg abgetragen sei, argumentieren sie. Ähnlich sieht es bei der Erhöhung der Gebühren für die Fähre aus. Diese sollte ursprünglich am Mittwoch beschlossen werden, wurde aber auf Antrag der SPD vertagt.

Alexander Jakel bestätigt auf Nachfrage, dass er im Verwaltungsausschuss für beide Vorschläge votiert habe. Nachdem sich nun aber ein Verzicht auf das Projekt Lilienstraße abzeichne, könne die SPD das nicht mehr mittragen, betont er: „Wir müssen Grundstücksverkäufe realisieren, sonst bekommen wir ein Liquiditätsproblem.“ Nur wenn das gelinge, sei er auch für die Erhöhung von Steuern und Gebühren. Mehr Geld in die Kasse bringen könnte auch ein höherer Anteil der Grundstückseigentümer bei der Ausweisung von Bauland. Statt der bisher üblichen 25 Prozent könnten sie durchaus die Hälfte einbringen, findet Michael Bangert.

Neben den Einnahmen blickt die SPD auch kritisch auf Sanierungsstau und Ausgaben. „Realistisch gesehen ist das Hilfeleistungszentrum im Moment nicht finanzierbar“, findet Michael Bangert klare Worte: „Auch wenn das viele nicht gerne hören wollen.“