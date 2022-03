SPD und UBL machen Druck bei Wirtschaftsförderung

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen soll mit der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises Kontakt aufnehmen, um Fördergelder zu akquirieren. Das sieht ein Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion vom 21. Februar vor. In ihrer Begründung verweisen die Sozialdemokraten auf kostenlose Beratungen durch die Wirtschaftsförderung und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Die Gemeinde hat allerdings eine eigene Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, die Bürgermeister Simon Michler selbst eingeführt hat. „Die Gemeinde prüft immer wieder, ob Fördermöglichkeiten genutzt werden können, und steht mit den übergeordneten Behörden in regelmäßigem Austausch“, heißt es von der Stabsstellenleiterin Thea-Patricia Arras dazu auf Nachfrage. „Wenn möglich, nutzt die Gemeinde die zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten aus und holt sich, falls nötig, auch durch externe Berater die fachliche Expertise“, erklärt sie weiter

Auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises laufe sehr gut. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung informiere regelmäßig über neue Förderungen. „Falls diese für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen infrage kommen, werden diese beantragt“, versichert Arras.

Der Antrag der SPD zielt ferner darauf ab, alle vorliegenden Auf- und Ausgaben auf Förderfähigkeit zu prüfen. Ziel sei es, neue Mittel dadurch zu generieren. „Wir wünschen eine Darstellung der Ergebnisse nach Abschluss der Prüfung“, heißt es dazu im Antrag der SPD abschließend. „Ob die Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises alle Aufgaben und Ausgaben der Gemeinde überprüfen kann und wird, kann im Moment nicht beantwortet werden“, heißt es dazu von Arras auf Nachfrage.

Auch die Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) hakt in Sachen Wirtschaftsförderung nach. In einem Antrag vom 22. Februar schreibt sie an Bürgermeister Simon Michler: „Vor Ihrem Amtsantritt vor nunmehr sechs Jahren haben Sie sich die Wirtschaftsförderung auf die Fahnen geschrieben, diese zu Ihrer ’Chefsache’ erklärt und auch mit Ihren Spezialkenntnissen auf diesem Gebiet während Ihres Wahlkampfes in Schwäbisch Hall geworben“, heißt es in dem Antragsschreiben der Fraktion. Im Hinblick auf die Bedeutung und Aktualität dieses Themas im Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebietes „Milben“ und anderweitigen Ansiedlungsmöglichkeiten – etwa im Gewerbegebiet „Edingen-Nord“ – halte die UBL eine aktuelle Information und Diskussion über die Wirtschaftsfördermaßnahmen seit der Gemeinderatswahl von 2019 für dringend geboten. Die Anträge von SPD und UBL waren eingegangen, bevor Michler seinen Verzicht auf eine zweite Amtszeit erklärte.