Der SPD-Fraktionschef im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen, Thomas Zachler, legt sein Mandat nieder. In der nächsten Sitzung des Gremiums soll sein Ausscheiden bestätigt und der Nachrücker Tobias Hertel als Nachfolger verpflichtet werden. Zu den Gründen seines Rückzugs wollte sich Zachler auf Nachfrage nicht näher äußern. Dazu werde er in der Sitzung des am Mittwoch ausführlich Stellung

...