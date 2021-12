SPD fordert Impfmarathon, CDU warnt vor Aktionismus

Wegen der Pandemie tagt der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen nach wie vor in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen. In der jüngsten Sitzung mussten die Besucher erstmals einen 3G-Nachweis vorlegen. Trotzdem lief alles schnell und reibungslos. Unter dem Punkt Verschiedenes schlug die SPD einen örtlichen Impfmarathon vor.

Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) fragte nach einem Booster-Termin in einer Halle der Gemeinde. Sein SPD-Kollege Tobias Hertel war mit seiner Fraktion bereits im Vorfeld der Sitzung aktiv. Nach Gesprächen mit dem örtlichen Apotheker Luft hatte die SPD Kontakt zur Leiterin des Ordnungsamtes aufgenommen.

„Da ist täglich was im Fluss“, sagte Bürgermeister Simon Michler dazu. Die Gemeinde sei seit einigen Wochen auf der Warteliste des Kreises für einen Impftermin vor Ort, inzwischen gebe es von dort die Zusage zu einer solchen Aktion. Als Termine seien der 8. oder der 15. Januar vorgeschlagen worden. „Auch die Hausärzte wollen sich einbringen“, berichtete der Bürgermeister. Am kommenden Mittwoch sei ein Gespräch mit Ärzten und Apotheker vorgesehen. Es sei wahrscheinlich einfacher, wenn der Kreis den Impfstoff besorge.

So ein mobiles Impfteam sei langsamer, gab Michael Bangert (SPD) zu bedenken. Es arbeite mit einem Arzt und zwei Erfassern und schaffe nur 120 bis 150 Impfungen. „Wir brauchen mindestens sechs Erfasser“, drängte Hertel auf eine größere Aktion. TTM habe schon Räumlichkeiten angeboten. DRK und DLRG könnten Helfer stellen, vielleicht gebe es auch noch Freiwillige von der Feuerwehr. Die SPD sei bereit, Bürgern Hilfe beim Buchen von Terminen zu geben, wenn sie kein Internet haben.

Einzelheiten soll jetzt das Gespräch in der kommenden Woche klären, wie Michler ankündigte. Dazu werde er von jeder Fraktion einen Vertreter einladen. Zugleich dankte er allen, die sich für eine solche Aktion eingesetzt haben.

Vor einem „Aktionismus“ warnte Markus Schläfer (CDU). Er verwies auf die Hausärzte im Ort: „Die machen einen fantastischen Job und kommen sogar zu Patienten ins Haus.“ Die Hausärzte seien eingebunden und wollten eine solche Aktion auch, entgegnete Bangert.