SPD fordert finanzielle Transparenz

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen will die Beschlussvorlagen reformieren. Das sieht ein Antrag vor, den sie kürzlich vorgelegt hat. Seit beinahe drei Jahrzehnten hätten die Vorlagen zu den Sitzungen des Gemeinderats das gleiche Muster: Sachvortrag, Erläuterung und Beschlussvorschlag. Ähnlich sei es bei den Anträgern der Fraktionen. Was aus Sicht der SPD dabei zu kurz kommt, sind die finanziellen Auswirkungen. „Aber gerade die Finanzierbarkeit zum gestellten Antrag beziehungsweise dem vorgelegten Tagesordnungspunkt ist neben dem inhaltlichen Vortrag der Part, der uns, in unserer aktuellen finanziellen Lage, mit am wichtigsten erscheint“, heißt es zur Begründung.

Deckungsvorschlag gefragt

Denn es stelle sich immer mehr die Frage der finanziellen Umsetzbarkeit. Sie und ein Deckungsvorschlag solle deswegen gleich am Beginn des Tagesordnungspunkts platziert werden. „Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass wir Sensibilisierungsarbeit in Hinblick auf die finanzielle Situation unserer Gemeinde Edingen-Neckarhausen leisten müssen“, schreibt die SPD.

Deswegen solle nicht nur die Finanzierung in Zukunft in der Beschlussauflage in einem separaten Punkt verdeutlicht werden, sondern auch, ob es sich bei den Ausgaben um Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben oder Weisungsaufgaben handelt. Außerdem sollten Auswirkungen auf die strategischen Ziele dargestellt werden.

Bürgermeister Simon Michler (CDU) hält das grundsätzlich für eine gute Idee, wie er auf Anfrage erklärte. Die Kämmerei befasse sich bereits mit dem Thema. „Manches ist nicht genau zu beziffern“, gibt er zu bedenken. Gleichwohl sei es sinnvoll, die finanzielle Seite zu beleuchten: „Das hilft sicher.“ Auf die Tagesordnung soll der Antrag im Januar 2022 kommen. hje

