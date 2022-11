SPD Edingen-Neckarhausen unterstützt CDU-Bürgermeisterkandidat König

Edingen-Neckarhausen. Die SPD Edingen-Neckarhausen spricht sich für die Wahl von Florian König (CDU) als Bürgermeister aus. "Nach interner Beratung haben wir uns nun entschlossen, eine Wahlempfehlung für Florian König auszusprechen", schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. "Wir sehen mit ihm nicht nur inhaltlich die größere Schnittmenge - auch überzeugt uns sein Konzept, mit dem er die vom ehemaligen Bürgermeister Michler hinterlassenen Gräben in Rathaus und Gemeinderat wieder schließen möchte", heißt es darin weiter. Dies sei für die SPD "die unerlässliche Basis für ein konstruktives Wirken im Sinne unserer Gemeinde". Florian Königs grundsätzliche Chance auf mehr als eine Amtszeit runde sein Profil ab. Die SPD sei überzeugt, "dass die großen Vorhaben in Edingen-Neckarhausen nicht samt und sonders in nur acht Jahren zu bewältigen sind".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1