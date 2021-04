SPD drückt aufs Tempo

Die SPD-Fraktion in Edingen-Neckarhausen möchte eine baldige Entscheidung über das Grundstück Lilienstraße/Ecke Friedrichsfelder Straße in Neu-Edingen herbeiführen. Die Räte um Fraktionsvorsitzenden Thomas Zachler haben dazu einen Antrag eingereicht, der Gemeinderat möge das Thema in einer der nächsten beiden Sitzungen öffentlich beraten. Dabei sollten die Ergebnisse des Prüfauftrags auf den Tisch, den CDU- und SPD-Fraktion im Juni 2020 initiiert hatten.

Dieser sei inzwischen von der Verwaltung bearbeitet und die Fraktionen seien in nicht-öffentlicher Sitzung in Kenntnis gesetzt worden, schreibt die SPD-Fraktion: „Nach nun beinahe neun Monaten Bearbeitungszeit und interner Diskussion sehen wir es als dringend geboten an, über die Ergebnisse der Prüfung zu beraten und zu einem Ergebnis zu kommen.“ Insbesondere die Diskussion um das künftige Hilfeleistungszentrum habe „gezeigt, dass ,jeder Stein einer möglichen Finanzierung’ umgedreht werden muss“.

SPD und CDU hatten im Sommer 2020 eine komplette Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks in Neu-Edingen ins Spiel gebracht. Mit dem Erlös könnte dann auf einem Nachbargrundstück ein neuer, rund 500 Quadratmeter großer Spiel- und Begegnungsplatz als Ersatz geschaffen werden. Die Gemeinde hatte zuvor eine Teilbebauung bei verkleinerter, aber qualitativ aufgewerteter Grünfläche nebst Spielplatz vorgeschlagen. Anwohner schlossen sich daraufhin zu einer Interessengemeinschaft zusammen, um sich für den Erhalt des Areals einzusetzen. Bei einem Auftakttreffen Anfang Juli 2020 zeigten sie sich gleichwohl offen für Alternativen. agö