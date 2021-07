Spannung vor OB-Wahl

Edingen-Neckarhausen. Am Sonntag sind knapp 32 000 Wahlberechtigte in Schwäbisch Hall dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Um die Nachfolge des Sozialdemokraten Hermann-Josef Pelgrim bewerben sich zwei Frauen und fünf Männer, darunter Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler (CDU).

Nach einer vom Haller Tagblatt in Auftrag gegebenen, repräsentativen Umfrage des Mannheimer Instituts C. M. R. liegen Michler und sein Mitbewerber Daniel Bullinger (FDP) nahezu gleichauf. Befragt wurden 500 Personen im Alter ab 18 Jahren, die in der Stadt am 4. Juli wahlberechtigt sind. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 9. bis zum 17. Juni, liegt also zwei Wochen zurück. Ein Wahlforum des Haller Tagblatts und die offizielle Vorstellung fanden erst danach statt.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Auf die Sonntagsfrage sagten 14 Prozent der Befragten, sie würden Bullinger wählen, 13 Prozent nannten Michler. Die Kandidatin der Grünen, Kathinka Kaden, kam in der Befragung auf zehn Prozent, die SPD-Bewerberin Sarah Holczer auf neun Prozent. Die übrigen drei Kandidaten landeten bei vier Prozent und weniger. Allerdings gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie unentschlossen sind, vier Prozent wollten gar nicht zur Wahl gehen.

Die Zahlen geben nur ein Stimmungsbild wieder und stellen keine Prognose dar. Es gilt allerdings als sicher, dass keiner der Bewerber die im ersten Wahlgang nötige absolute Mehrheit erreicht. In diesem Fall fiele die Entscheidung zwei Wochen später. Sollte Michler in Schwäbisch Hall erfolgreich sein, müssten die Bürger von Edingen-Neckarhausen im zweiten Halbjahr einen neuen Bürgermeister wählen.

