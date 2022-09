Sortierter Flohmarkt

Edingen. Der Förderverein der Pestalozzischule Edingen veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, von 13 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Schule (Ende Amselweg/Robert-Walter-Straße 3) wieder seinen großen sortierten Flohmarkt „Rund ums Schulkind“. Angeboten wird alles für Schulkinder, also Kleidung ab Größe 122 bis 188 und entsprechende Größen (XS, S, M), Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Bücher, Sportausrüstungen, Musikinstrumente, Fahrräder und vieles mehr von über 100 Verkäufern. Der Flohmarkt ist auf Kommissionsbasis, das heißt, die Verkäufer müssen nicht selbst anwesend sein, zahlen dafür aber eine Verkaufsprovision. Anmeldungen als Verkäufer sind möglich, solange es Verkäufernummern gibt, unter schulkindflohmarkt.edingen@googlemail.com. red

