Sommerlauf per Online-Portal

Ab sofort hat der Turnverein (TV) Edingen die offizielle Ausschreibung des Sommerlaufs auf der Homepage (www.turnverein-edingen.de) freigeschaltet. Anmeldungen sind damit ab sofort möglich. Nach online erfolgter Anmeldung können Läuferinnen und Läufer in der Zeit vom 2. bis 4. Juli eine Lauf- bzw. Nordic-Walking-Strecke ihrer Wahl absolvieren und ihre Leistung via Sportuhr oder Smartphone dokumentieren. Das Ergebnis wird auf Vertrauensbasis und im Sinne der sportlichen Fairness ebenfalls online hinterlegt, so dass die Erstellung einer Rangliste und eine anschließende Siegerehrung möglich sind. Auf der Homepage sowie dem Instagram-Kanal „tve.sommerlauf“ werden in den nächsten Tagen und Wochen weitere Inhalte zum Thema veröffentlicht. red

