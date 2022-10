Sieben Kandidierende zu Gast

An diesem Donnerstag steht ein erster Höhepunkt im Kampf um das Bürgermeisteramt in Edingen-Neckarhausen an. Beim Wahlforum des „Mannheimer Morgen“ stellen sich in der Edinger Pestalozzi-Halle (Robert-Walter-Straße 3) sechs Kandidaten und eine Kandidatin den Fragen dieser Redaktion. Los geht es um 19 Uhr, der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr. Interessierte können einfach zum Veranstaltungsort kommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es stehen rund 450 Sitzplätze für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung, mehr Personen können nicht eingelassen werden. Der Eintritt ist frei.

Für die rund zweistündige Diskussionsveranstaltung gibt es keine Corona-Beschränkungen. Die Redaktion empfiehlt Gästen jedoch, sich sicherheitshalber im Vorfeld testen zu lassen und während des Abends eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auf dem Podium vertreten sind folgende Kandidaten (nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel):

Aleksandra Janson: Die 37-Jährige Rechtsanwältin hat eine Kanzlei in Heidelberg und lebt seit 2015 in Edingen-Neckarhausen. Sie wird von der SPD und der Linken unterstützt.

Gerd Wolf: Der Einzelgemeinderat ist Mitglied der Satirepartei Die PARTEI. Er rückte 2021 in das Gremium nach. Eigenen Angaben nach arbeitet er als „Cross Media Specialist“.

Holger Vier: Der 54-Jährige ist Geschäftsführer des Ladenburger IT-Unternehmens Bükom. In der Römerstadt lebt er auch, aufgewachsen ist er aber in Neckarhausen.

Florian König: Der 33-jährige Polizeibeamte sitzt für die CDU im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen. Aktuell ist er auch zweiter Bürgermeister-Stellvertreter.

Ramon Schürle: Der zweite Polizeibeamte (40) im Kandidatenfeld wurde in Mannheim geboren, lebte bereits in Edingen und nun aktuell in Neckarhausen. Er beschreibt sich als unabhängig und überparteilich.

Klaus Merkle: Der 60-jährige Rechtsanwalt tritt nach 2015 zum zweiten Mal bei einer Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen an. Er ist Fraktionschef der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV).

Ulf Wacker: Für den 61-Jährigen ist es nach 2007 und 2015 sogar schon der dritte Anlauf. Der Einzelgemeinderat arbeitet hauptsächlich als Führungskräfteentwickler.

Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der schon bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist zum „MM“-Wahlforum nicht eingeladen.

Je nach zeitlichem Ablauf der Veranstaltung können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen direkt vor Ort an die Kandidaten richten. Wer im Vorfeld eine Frage einreichen möchte, kann dies per E-Mail an leseraktion@mamo.de tun – ohne Garantie, dass diese bei der Veranstaltung vorgelesen wird.