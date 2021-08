Edingen-Neckarhausen. Bei einer Auseinandersetzung in der Freiherr-von-Drais-Straße in Edingen-Neckarhausen am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr wurde eine bislang unbekannte Person verletzt. Die Polizei teilt weiter mit, dass zudem ein 21-Jähriger mehrere dort abgestellte Autos beschädigte. Zeugen sowie weitere Geschädigte, insbesondere die verletzte Person, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06213/93050 zu melden.

