Schlösschen und Schloss öffnen

Edingen-Neckarhausen. Am kommenden Sonntag, 11. September, öffnen Tausende Denkmale in ganz Deutschland ihre Türen und heißen Besucher willkommen. Das diesjährige Motto lautet: „KulturSpur – Ein Fall für den Denkmalschutz“. In Edingen-Neckarhausen unterstützen der Förderverein Gemeindemuseum, die IG Museum und der Schlossparkverein Neckarhausen diese bundesweite Aktion mit lokalen Angeboten. In Neckarhausen öffnet das ehemalige Schloss der Grafen von Oberndorff mit Schlosspark sowie die Dauerausstellung über die gräfliche Familie, und zwar in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Das „Edinger Schlösschen“ in der Hauptstraße 35 ist ebenfalls von 11 bis 17 Uhr geöffnet. hje

Auch das Schloss Neckarhausen ist am Sonntag geöffnet. © Hans-Jürgen Emmerich