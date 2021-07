Schautafel noch am falschen Platz

Finja Kettner, Vorsitzende des Jugendgemeinderats, konnte am vergangenen Donnerstag im Bürgersaal des Rathauses Edingen lediglich die Hälfte der Ratsmitglieder zur öffentlichen Sitzung begrüßen. Der 2019 gewählte Jugendgemeinderat (JGR) mit dreijähriger Amtszeit besteht eigentlich aus zwölf Mitgliedern. Durch die formale Beteiligung des JGR an der Kommunalpolitik sollen die Interessen von Jugendlichen in allen sie betreffenden Themen angemessen berücksichtigt werden. Finja Kettner durfte diesmal jedoch nur fünf JGR-Mitglieder, Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold und Medienvertreter begrüßen.

Aktiv beim „Dorfrock“

Die acht Tagesordnungspunkte konnten relativ schnell abgearbeitet werden. Zur U-18-Wahl am 17. September wird der Stellplatz der Wahlurne noch besprochen. Vorschläge sind das Jugendzentrum oder beim „Dorfrock“. Bei diesen Musikveranstaltungen am 24. Juli und 18. September wird der JGR die Getränkeabteilung übernehmen. Die Plakate und Flyer zur JGR-Wahl in diesem Jahr werden in nächster Zeit bestellt.

Die Ausgaben für die Arbeit am Nabu-Garten liegen über dem veranschlagten Kostenrahmen und müssen erhöht werden. Die Jungs und Mädels bauen dort einen Tisch mit zwei Bänken aus Stein mit Holzauflage. Am 4. Mai wird im Ferienprogramm den Kindern eine „Schnitzeljagd durch die Gemeinde“ durch den JGR angeboten.

Beschwerden erfolglos

Unter „Verschiedenes“ gab es zwei Themen. Beim Bau des neuen Kunstrasenplatzes soll zum Schutz desselben ein Zaun geplant werden. Dietrich Herold forderte den JGR auf, seine „Meinung und Ideen dazu bei der nächsten Gemeinderatsitzung einzubringen“. Zwei Mitglieder des JGR werden deswegen an der Sitzung teilnehmen und diese Aufgabe übernehmen.

Finja Kettner beschwerte sich über die falsche Anbringung der Schautafel des JGR an der Maxhütte. „Die Tafel sollte eigentlich rechts vom Treppenaufgang, also in südlicher Richtung stehen, um für alle augenscheinlich zu sein“, so Kettner. Momentan steht sie auf der linken Seite des Aufganges. Beschwerden bei der ausführenden Firma bewirkten bis jetzt aber nichts.