Von Hans-Jürgen Emmerich

Der Betrieb der Kläranlage des Abwasserverbands Unterer Neckar in Neckarhausen braucht jede Menge Energie. Wegen steigender Preise für Strom und Erdgas plant der Verband deshalb im kommenden Jahr fast doppelt so viel Ausgaben in diesem Bereich ein wie noch 2022. In der alljährlichen Verbandsversammlung spielte deshalb auch das Thema Energie eine

...