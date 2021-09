Sanierung rückt näher

Die millionenschwere Sanierung der Pestalozzischule in Edingen rückt immer näher. Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat in seiner jüngsten Sitzung die nötigen Fachingenieurleistungen vergeben. Dazu zählt unter anderem die Statik sowie die Planung von Heizung und Lüftung, Sanitär, Elektrik, Brandschutz und Freianlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt beläuft sich das Auftragsvolumen für die Planung auf rund 420 000 Euro. Nach Angaben von Bauamtsleiter Dominik Eberle handelt es sich überwiegend um Büros aus der Region, die die Aufträge für die einzelnen Bereiche erhalten haben: „Wenn sich die Zusammenarbeit schon bewährt hat, dann tut man sich leichter.“ Auf Nachfrage von Gemeinderat Andreas Daners (SPD) bestätigte Eberle, dass man sich derzeit noch im Kostenrahmen bewege. Eine Lüftung werde an den Stellen eingebaut, wo sie förderfähig sei, also in den Klassenräumen, antwortete Bauamtsleiter Eberle dem OGL-Gemeinderat Walter Heilmann. hje