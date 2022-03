Sanierung kann jetzt weitergehen

Jakob Hund, Peter Metz und Fritz Kuchenbeißer hießen die Turnfreunde, die als Vereinsväter des Turnvereins Neckarhausen (TVN) in die Geschichte eingingen. An der Gründungsversammlung am 25. Juli 1892 im Saal des „Badischen Hofes“ beteiligten sich 37 junge Männer. „Zur Erinnerung an dieses Ereignis soll eine Denkschrift zum Thema, „Unsere Vereinsvorsitzenden von 1892 – 2021“ am Ende des Jahres herausgegeben werden“, kündigte Vorsitzender Hans Nicht an. Beim größten Verein in Neckarhausen mit rund 700 Mitgliedern hatten am Freitag exakt 37 den Weg zur Jahreshauptversammlung in die vereinseigene Turnhalle gefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leider sind Veranstaltungen in der Zeit der Corona-Pandemie kaum realistisch planbar“, bedauerte Nicht im Jahresbericht. Fest geplant seien aber das Spielefest am 21. Mai, der Ehrungsnachmittag am 22. Mai, „Rund ums Schloss“ am 9./10. Juli, der Jahresball am 15. Oktober und die Nikolausfeier am 27. November.

Aus dem Investitionstief heraus

TVN-„Finanzchefin“ Andrea Radvan sieht den Verein finanziell gut aufgestellt. „Ohne größere Ausgaben und durch die Ablösung von Darlehen hat sich die Finanzlage deutlich verbessert. Die Sanierungen können weitergehen“, sagte sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Der Turnverein kommt aus dem Investitionstief langsam heraus“, bestätigte Nicht. 2022 sollen kleinere Maßnahmen wie Austausch von Fenstern und Glasbausteinen stattfinden. Größere Arbeiten folgen 2023 mit der Sanierung der Herrenumkleide samt Duschraum und 2024 mit der Frauenumkleide.

Sportliche Aktivitäten

Die Karateabteilung erfreut sich bei Kindern und Erwachsenen regem Zulauf. Neue Übungsleiter sind Anna Maria Knapp und Sebastian Grigarczik. Die Einrad-Akrobatik-Gruppe hatte beim Fest der KulturEN ihren ersten bejubelten Auftritt. Neue Trainerinnen sind Kaja Dürrwang und Miriam Dreher. Im Jugendbereich der Volleyballer mit Abteilungsleiter Klaus Breitwieser läuft es sehr gut. Neuer Jugendtrainer ist Eric Viehmann.

Von der Versammlung bestätigt wurden die Abteilungsleiter der Sparten Turnen (Elisabet Noglik und Tanja Schmitt), Karate (Horst Gropp), Schwimmen (Heike Gruber), Volleyball (Yvonne von Beeren) und Handball (Hans Nehrkorn). Neu im Vorstand ist seit Oktober 2021 Oliver Kölsch. Nicht gab noch bekannt, dass der TVN 300 Euro an den Sozialfonds spendet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3