Sanierung der Pestalozzischule in Edingen läuft nach Plan

Die Sanierung der Pestalozzischule in Edingen macht Fortschritte. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen einen weiteren Auftrag für das Millionenprojekt vergeben. Diesmal ging es um die Maurerarbeiten.

Aufträge zu vergeben, ist für die Kommunen in diesen Zeiten gar nicht so einfach. In diesem fall wäre es fast an fehlenden Angeboten gescheitert. Bei der öffentlichen Ausschreibung gingen gar keine ein, obwohl eine ausreichende Zahl von Bietern die erforderlichen Unterlagen abgeholt hatten, wie es aus dem Bauamt heißt. Ein Teil der Maurerarbeiten war schon vorab an das Unternehmen vergeben worden, das auch die Abbrucharbeiten im maroden Verwaltungstrakt der Schule vorgenommen hatte.

Die Rohbauarbeiten waren in der Kostenschätzung mit 475 000 Euro veranschlagt, das Angebot liegt bei 545 000 Euro, ein Plus von rund 15 Prozent. „Die Begründung können Sie sich denken“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold. Es handele sich um Auswirkungen des Ukraine-Krieges: „Da sind wir mit einem dunkelblauen Augen davongekommen.“

Auch im Gemeinderat überwog die Erleichterung darüber, dass es auf der Baustelle weitergeht. „Weil wir über Jahrzehnte viele Projekte haben schleifen lassen, trifft es uns jetzt doppelt“, stellte Gemeinderat Markus Schläfer (CDU) fest. Vor diesem Grund müsse man fast glücklich sein über eine Überschreitung von nur 15 Prozent. „Wir sind zuversichtlich, dass es wird und wir den Zeitplan einhalten können und den Schulbetrieb bald wieder ordentlich aufnehmen können.“

Bis vor kurzem hatte es noch eine Bauzeitverzögerung von drei bis vier Wochen gegeben, inzwischen ist Bauamtsleiter Dominik Eberle zuversichtlich, dass spätestens Anfang des Jahres wieder alles im Zeitplan ist. „Mit den Kosten liegen wir im Großen und Ganzen auch im Plan“, hatte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold im Jahresinterview mit dem „MM“ erklärt: „Es könnte deutlich schlechter laufen.“ Er selbst hatte sich wenige Tage zuvor auf der Baustelle umgeschaut und sich von den Fortschritten überzeugt. „Unser Bauamt ist da sehr hinterher“, würdigte er die Arbeit der Kollegen im Rathaus.

Bis Mitte 2024 fertig

Bis Mitte 2024 soll der marode Gebäudeteil von Grund auf saniert werden. Insgesamt investiert die Gemeinde hier rund 6,5 Millionen Euro. Knapp 600 000 Euro erhält sie dafür aus dem Ausgleichsstock des Landes, weitere Mittel fließen aus einem Schulförderprogramm des Landes, nämlich insgesamt rund 800 000 Euro. Das hatte CDU-Gemeinderat Lukas Schöfer erst in der vergangenen Woche unter Berufung auf Angaben aus dem zuständigen Ministerium in Stuttgart mitgeteilt. Bis zu 1,1 Millionen Euro sind als Zuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau denkbar.

Dass das Land Geld in seine Schule steckt, ist auch für die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, Fadime Tuncer (Grün), wichtig. „Der Sanierungsbedarf ist ohne Frage dringend und groß. Fenster und Dächer müssen renoviert, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden“, schreibt sie im Zusammenhang mit der Bezuschussung des Projektes in Edingen.

Auch für den Ganztagsbetrieb seien zusätzliche Räume erforderlich, betont die Schriesheimer Abgeordnete und erklärt: „Die Landesregierung bekennt sich ganz klar dazu, die Kommunen bei Sanierungen und Erweiterungen zu unterstützen und die Gebäude fit für die Zukunft zu machen.“

Von den Arbeiten zur Sanierung sollen die Jungen und Mädchen in der Schule so gut wie nichts mitbekommen. Die Hülle des Gebäudes bleibt stehen, auch die alten Fenster bleiben erst einmal drin. So kann im Innern ungestört gearbeitet werden. Hier ist einiges zu tun. Leitungen für Heizung, Sanitär und Elektro müssen entfernt und später durch neue ersetzt werden.

Die jetzt beginnenden Rohbauarbeiten in dem Gebäude sollen bis Sommer 2023 abgeschlossen werden. Danach geht es an den Innenausbau. Wenn alles nach Plan läuft, können Verwaltung, Lehrer und Schüler zum Schuljahr 2024/2025 wieder in den sanierten Trakt zurückkehren.