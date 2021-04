Rund 2000 Euro Sachschaden nach Brand in Carport

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 14 Uhr ein Carport in der Rathausstraße in Edingen in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen auf ihrer Internetseite mitteilt, löschten die alarmierten Einsatzkräfte das Feuer unter Atemschutz und kontrollierten nach erfolgreicher Brandbekämpfung den gesamten Bereich mit einer Wärmebildkamera. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Auto auf dem Stellplatz. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen übernommen. Mit am Einsatzort waren neben der Polizei, auch der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes sowie der leitende Notarzt. Auch Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold machte sich ein Bild von der Lage, wie die Feuerwehr berichtet. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. pol/agö

