Rückkehr mit Wehmut

Seit 1967 zeichnet sich die Partnerschaft mit Plouguerneau durch einen regen Austausch von Jugendlichen aus. Jedes Jahr können zwei junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren einen Deutsch-Französischen-Freiwilligendienst (DFFD) in den Partnergemeinden absolvieren.

Mathilde Moreau (21) war ein Jahr lang am Neckar, Bürgermeister Simon Michler verabschiedete sie jetzt im Bürgersaal des Rathauses offiziell. Moreau kehrt in ihre Heimat im Department Nord zurück und nimmt ihr Studium für Lehramt an der Universität Lille wieder auf.

In Anwesenheit von Susanne Surplys, Theresia Jost und Erwin Hund, dem Projektbeauftragten Jugendaustausch von der IGP, überreichte Simon Michler ein kleines Abschiedspräsent. „Mathilde ist ein Glücksfall für die Gemeinde gewesen“, bedankte sich Michler für das Engagement der jungen Französin.

Ihre Aufgaben waren die Partnerschaftsarbeit, Französisch-AGs in der Graf von Oberndorffschule, Erwachsenenbildung in der VHS sowie kulturelle Veranstaltungen.

„Viele schöne Erinnerungen“

„Die vielfältige Arbeit und der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen hat mir besonders gut gefallen“, berichtet Moreau. „Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit, lasse viele Freunde zurück und will auf jeden Fall wiederkommen“, verspricht sie: „Ich fühle mich hier zuhause und könnte mir durchaus vorstellen hier zu leben.“

Für sie kommt Isilde Beasse am 7. September für ein Jahr in die Gemeinde. Für drei Wochen sind Liza le Guerledan, Eloine Joly-Siaud und Sophie Jetin zu Gast. Die drei Französinnen arbeiten im Rahmen des vom DFJW geförderten Ferienjobprogramms. mic