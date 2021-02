Der Zustand der Unterführung unter der Straßenbahnlinie 5 (RNV) in Edingen war in der Vergangenheit schon mehrfach Thema. Jetzt sieht es so aus, als könnte es in diesem Jahr eine Besserung geben. Im Entwurf des Haushalts steht ein Betrag von 35 000 Euro, der die jüngste Spardebatte im Gemeinderat überstanden hat.

„Dieses Thema sprechen wir seit Jahren an“, machte Lukas Schöfer (CDU) die Dringlichkeit deutlich und fügte energisch hinzu: „Das ist kein akzeptabler Zustand mitten im Ort.“ Sein Fraktionskollege Antonio Trezza wurde noch deutlicher: „Es riecht da sehr stark.“ Zudem bemängelte er die Ausleuchtung der Unterführung.

Die Lampen seien erst im vergangenen Jahr mit LED-Leuchten ausgestattet worden, erklärte Bauamtsleiter Dominik Eberle dazu am Freitag auf Nachfrage des „MM“. Dass es trotzdem nach wie vor dunkel wirke, das könne zum einen an der sehr dreckigen Decke liegen, zum anderen an der zu niedrigen Anzahl der Lichtpunkte, die im Wege der weiteren Sanierung ergänzt werden müssten.

„Wir haben das im Jugendgemeinderat schon mehrfach angesprochen“, bestätigte Sprecherin Finja Kettner im Gemeinderat: „Die Unterführung ist wirklich sanierungsbedürftig.“ Man habe sich im Gremium aber gegen ein professionelles Graffito entschieden, sondern plädiere stattdessen für die Freigabe der Wände zur Gestaltung.

Größere Akzeptanz

Was hinter dem Ansatz von 35 000 Euro steckt, erläuterte Eberle. Man habe zwei Angebote eingeholt. Ein örtlicher Malerbetrieb solle die Wände grundieren. Außerdem müssten schadhafte Stellen an den Betonstufen ausgebessert werden. Eine Künstlerin solle die Gestaltung mit Graffiti übernehmen.

Auf Nachfrage des „MM“ sagte Eberle am Freitag, es handle sich dabei um die Mannheimerin Steffi „Steph“ Peichal, die schon eine ganze Reihe solcher Projekte realisiert habe, unter anderem am Technoseum in Mannheim und im Tiergarten Heidelberg. „Die Graffiti-Kunst ist ohne Zweifel über die letzten 40 Jahre zu einer anerkannten Kunstform herangewachsen“, schreibt sie auf der Homepage der Gruppe „Studio 68“.

Auch Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde könnten beteiligt werden, wie Gerhard Fischer vom Hauptamt ergänzte. Amateurgraffiti hätten eine geringere Haltbarkeit. Wenn die Gestaltung professionell erfolge, sei die Akzeptanz größer, und die Kunstwerke blieben unangetastet, wie Beispiele in Mannheim zeigten. Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL) betonte, die Graffiti hätten einen guten Grund, weil sie die Wände schützten: „Wir geben das Geld nicht zum Spaß aus.“ Schließlich blieb der Ansatz ungekürzt stehen.

An anderer Stelle wurde dagegen immer wieder der Rotstift angesetzt. Teilweise folgte der Gemeinderat mehrheitlich oder einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung, teilweise billigte er Anträge aus den Fraktionen. Auf Antrag der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) gab es aber auch eine Aufstockung der Mittel. Dietrich Herold regte an, das Budget des Jugendgemeinderates um 2000 auf 5000 Euro zu erhöhen: „Wir trauen dem Jugendgemeinderat zu, dass er mit dem Budget sorgsam umgeht. Er sollte nicht als Bittsteller auftreten müssen.“ Finja Kettner zeigte sich über den Vorstoß erfreut: „Es wäre schön, wenn wir auch in größeren Dimensionen denken könnten.“ Zugleich versicherte sie: „Wir werfen das Geld nicht zum Fenster raus und überlegen uns bei jeder Ausgabe, ob sie auch nötig ist.“ Der Rat votierte schließlich einstimmig für die Aufstockung.

1,4 Millionen Euro gestrichen

Nach der Sitzung vom Mittwoch hatte die Finanzverwaltung einiges zu rechnen. „In Summe haben wir am Mittwoch die Ansätze für 2021 um circa 1,4 Millionen Euro reduziert“, erklärte der stellvertretende Kämmerer Claus Göhrig am Freitag. Hinzu kämen noch knapp 1,1 Millionen Euro an Investitionszuschüssen für die Kindergärten, die zwar im Haushalt 2021 veranschlagt waren, aber noch in 2020 verausgabt werden konnten. Damit sinkt die im laufenden Jahr erforderliche Neuverschuldung grob geschätzt auf drei Millionen Euro.