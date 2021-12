Renovierungen in der Auszeit

Die MGV Sängereinheit 1867 wird weiterhin von einer reinen Frauenriege geführt. Bei der Jahreshauptversammlung in der vereinseigenen Gaststätte „Friedrichshof“ wählten die Mitglieder einstimmig den alten und neuen Vorstand: Erste Vorsitzende ist Erika Keller (gewählt bis 2022), Zweite Vorsitzende Elisabeth Müller (2023). Als Schriftführerin fungiert Marie-Theres Fraas (2022) und Kassiererin bleibt Gertrud Häfner (2023).

Bestätigt in ihren Ämtern wurden die Kassenprüfer Stephanie Gilow und Alfred Storch, die Pressewartin Brigitte Jäger, die Beisitzer Brigitte Jäger, Andrea Jung, Beate Schön, Brigitte Walter, Arno Falk, Klaus Schön, Erwin Kühlwein und Josef Pisa; Notenwarte und Sprecher des Männerchors sind Klaus Schön und Arno Falk. Notenwarte des Frauenchors sind Rita Bolz und Melina Adler. Die Dirigentin der Sängereinheit ist Peny Bauer, als Vizedirigenten agieren Klaus Schön und Elisabeth Müller. Die MGV Sängereinheit ist Edingens ältester Verein und aus ehemals drei Vereinen hervorgegangen, dem „Sängerbund“, der „Germania“ und dem „Männergesangverein“. Sie hat rund 30 aktive Sänger und Sängerinnen. Insgesamt 146 Mitglieder zählt der Verein (Stand 2021). Immerhin noch 19 stimmberechtigte Mitglieder waren bei der Jahreshauptversammlung dabei und vernahmen den Geschäftsbericht des Vorstands. „Sie wissen alle, was in den beiden zurückliegenden Sängerjahren war – außer Corona nicht viel“, zeigte sich die Vorsitzende Erika Keller wenig glücklich. 2020 sei „alles entfallen, was neben dem Singen und rund um den Verein Spaß macht“, bedauerte sie.

Doch die Sängereinheit nutzte die erzwungene Gesangspause zu weiteren Renovierungsarbeiten im Innenbereich. „Neue Anschaffungen waren unter anderem die mobile Rampe und ein neues Geländer. Zirka 135 Stühle wurden zum Renovieren in eine Behindertenwerkstatt in Ludwigsburg gegeben“, berichtete die Vorsitzende.

Gute Finanzlage

Als finanziell solide aufgestellt sieht sich der Verein laut Kassenbericht von Gertrud Häfner. „Einnahmen wurden, mangels Einnahme bringender Feste, vornehmlich aus Verpachtung und den Mitgliederbeiträgen generiert. In beiden Geschäftsjahren wurde trotz verschiedener, größerer Investitionen ein geringer Überschuss erzielt“, berichtete Häfner. Dem Entlastungsantrag von Kassenprüfer Alfred Storch für die „akribische Arbeit“ der Kassenwartin sowie des gesamten Vorstands wurde seitens des Plenums einstimmig stattgegeben. Storch bedankte sich im Namen der Mitglieder beim Vorstand für die „besondere Mühe, die dazu dient, den Verein am Leben zu erhalten“.

Unter Punkt Verschiedenes war zu vernehmen, dass die Kegelbahn im „Friedrichshof“ wieder bespielbar ist. „Wir haben uns viel Mühe mit der Reinigung und der Renovierung gegeben“, erzählte Beisitzerin Brigitte Jäger. Sie will die Bevölkerung wieder zum Kegelspiel – für sieben Euro pro Stunde – animieren.

Die Weihnachtsfeier ist bereits abgesagt, doch Vorsitzende Erika Keller versprach für März 2022 anstelle der bisher ausgefallenen Feste einen „bunten Nachmittag“ mit Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern. Stattfinden soll im Juli nächsten Jahres auch wieder das beliebte Sommerfest am Vereinsheim. „Wir wollen 2022 wieder ganz präsent sein“, betonte Keller. Die nächste Singstunde wurde in Anbetracht der Lage erst wieder auf Anfang Februar 2022 terminiert. „Jetzt, wo wir gerade wieder so schön in Schwung waren“, bedauerte Keller.