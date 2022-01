Regenbogen: Täter gefasst

Der wiederholte Fall von Sachbeschädigung am katholischen Kindergarten St. Andreas in Neckarhausen ist offenbar aufgeklärt. Das hat die Leiterin der Einrichtung, Michaela Hikade, am Freitagabend auf Facebook mitgeteilt. Die Polizei habe einen älteren Mann gefasst, der Probleme mit dem Regenbogen als Symbol habe, schreibt sie. Wie berichtet, war der Regenbogen auf einer Tafel im Freien mehrfach überstrichen worden.

„Wir sind mit der Pfarrgemeinde und dem Kindergarten solidarisch und verurteilen das aufs Schärfste“, sagte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) noch am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderates unter Zustimmung aller Fraktionen und des Bürgermeisters: „Das hat weder mit Kunst noch mit Meinungsäußerung zu tun.“ Laut Hikade soll die Tafel wieder ihre Regenbogenfarben bekommen, sobald das Wetter besser ist: „Dann sollte Ruhe sein.“ Auch Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl zeigte sich erleichtert und kommentierte die Nachricht so: „Das ist ja gut, schön zu hören.“ hje

