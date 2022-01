Regenbogen erneut von Unbekannten beschmiert

Neckarhausen:. Die Reihe von Sachbeschädigungen auf dem Platz an der katholischen Kirche St. Andreas in Neckarhausen setzt sich nahtlos fort. Zum wiederholten Mal ist dort ein Regenbogen von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Die Tafel mit dem bunten Symbol war ein Geschenk der Schulanfänger an die jüngeren Kinder des Kindergartens St. Andreas, die den Platz häufig zum Spielen nutzen. Zuletzt war die Tafel im September bekritzelt worden – offenbar von jemandem, der den Regenbogen als öffentliches Bekenntnis zu den Rechten von Schwulen und Lesben interpretierte. So jedenfalls war die Aufschrift damals zu verstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesmal wurde der Regenbogen mit roter Farbe übermalt. Michaela Hikade, Leiterin des Kindergartens St. Andreas, veröffentlichte den Vorfall bei Facebook. „Ein weiteres Mal wurde unser Regenbogen überstrichen. Die Kinder sind traurig – und wir wütend und irgendwie sprachlos“, schrieb sie dort. Es sei nicht zu tolerieren, dass der Täter oder die Täterin den Regenbogen immer wieder für seine oder ihre „asoziale Einstellung“ missbrauche. Es sei feige, dafür fremdes Eigentum zu nutzen. „Wir hoffen, dass dieser Mensch irgendwann ertappt wird“, schreibt Hikade – verbunden mit der Bitte an die Anwohner, die Augen offen zu halten.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass am Morgen eine Anzeige in dieser Sache erstattet worden sei. „Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar“, sagte er. Der Sachschaden sei – wie in den ersten vier Fällen – gering. Für die Mädchen und Jungen und die Leitung des Kindergartens dürfte der materielle Wert aber auch nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr geht es um den Angriff auf die Symbolik, wie Hikade dieser Redaktion bereits im September berichtete. Der Regenbogen soll ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen verschieden sind und die Gesellschaft bunt ist. Daneben stehe er für die biblischen Geschichten, in denen er vorkommt, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. jei