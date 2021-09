Reden ist der Schlüssel zur Welt

Die Kitas „Neckar-Krotten“ und „Martin Luther“ in Edingen sind jetzt offiziell sogenannte „Sprach-Kitas“ – sie nehmen am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesfamilienministeriums teil und werden dabei durch eine zusätzliche Fachkraft mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung unterstützt.

Sprachkompetenzen eröffnen allen Kindern gleiche Bildungschancen von Anfang an. Weitere Schwerpunkte des Bundesprogramms sind inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die Kinder und deren Familien durch das Programm noch besser unterstützen zu können“, erklärte Rebecca Huk von der Kitaleitung Martin Luther. Und Jacqueline Bergmann von der Kitaleitung Neckar-Krotten fügt hinzu: „Sprache ist der Schlüssel zu gleichen Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an, deswegen möchten wir die alltagintegrierte sprachliche Bildung in unserer Kita stärken.“

Zwei Fachkräfte helfen

Nicole Nowak ist integrative Lerntherapeutin und unterstützt die Kita Neckar-Krotten als zusätzliche Fachkraft. Das Sonnenhaus der Kita Martin Luther hat mit Svenja Schupp (Kindheitspädagogin) ebenso eine zusätzliche Fachkraft an seiner Seite.

Beide begleiten und unterstützen die pädagogischen Fachkräfte in der Kita bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung. Sie ermutigen die pädagogischen Fachkräfte, ihr Handeln mit Sprache zu begleiten: Sie nutzen Gesprächsanlässe im Kita-Alltag wie zum Beispiel beim An- und Ausziehen in der Garderobe und erweitern im feinfühligen Dialog mit dem Kind dessen Wortschatz und Sprachfähigkeiten.

„Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sprachliche Bildung besonders wirksam ist, wenn sie früh beginnt. Im Kita-Alltag finden wir zahlreiche Anlässe, um den Spracherwerb und die Sprachentwicklung der Kinder anzuregen“, betont Schupp. red