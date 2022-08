Rauchentwicklung in Haus in Edingen - Bewohner gerettet

Edingen-Neckarhausen. Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen drei Menschen in Edingen-Neckarhausen mittels einer Drehleiter aus einem stark verrauchten Wohnhaus gerettet. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte zu einem vermeintlichen Brand in einem Anwesen in der Straße „Hinter der Post“ alarmiert. Eine Nachschau der Feuerwehr ergab, dass es möglicherweise zu einer Verpuffung im Keller des Hauses kam, allerdings nicht zu einem Feuer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die drei Bewohner des Reihenhauses das Gebäude nicht mehr verlassen.

Erste Untersuchungen der Polizei ergaben, dass ein technischer Defekt eines E-Roller-Akkus im Keller möglicherweise ursächlich für die starke Rauchentwicklung war. Dieser wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Bewohner, welche vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Einatmens von Rauchgas behandelt wurden, können zunächst nicht in ihr Haus. Dies gilt für die nächsten tagen als unbewohnbar.

Während der Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr war der betroffene Straßenzug gesperrt; die Sperrungen wurden wieder aufgehoben.