Rathaus in Edingen steht seit 60 Jahren

Edingen. „Durch vorzügliche Arbeit einheimischer Handwerker ist ein zeitgemäßes Verwaltungszentrum entstanden.“ So informierte der „Mannheimer Morgen“ im September 1961 über den Neubau des Edinger Rathauses. Nun jährt sich die Fertigstellung des Gebäudes zum 60. Mal. Architekt Fritz Fey übergab das Gebäude damals in einer kleinen Feierstunde an die Verwaltung. Damals zog noch Robert Walter als Bürgermeister in den modernisierten Bau ein. Mit dem Neubau schaffte die Verwaltung damals vor allem Platz, die CDU-Fraktion beklagte zuvor eine Raumnot. Bei der Eröffnung zeigten sich alle Fraktionen hocherfreut über den neuen Bau. An die damalige Übergabe des neuen Rathauses erinnert 60 Jahre später immer noch die Denkschrift, die Architekt Fey in den Grundstein einmauerte. vs

