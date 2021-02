Rund vier Stunden lang hat der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen am Mittwochabend den Entwurf des Etats für 2021 beraten und dabei an mehreren Stellen den Rotstift angesetzt. Während es insgesamt um mehr als eine Million Euro ging, entzündete sich Streit häufig an Kleinigkeiten. So wurden 47 000 Euro für die von Bürgermeister Simon Michler angestrebte Bürger-App nach Tübinger Vorbild gestrichen.

Im Haushalt für 2021 gibt es nun doch kein Geld für die Einführung einer Bürger-App nach Tübinger Vorbild. Die Mehrheit des Gemeinderates hat den Ansatz im Zuge der Etatberatung gestrichen. © Marcus Schwetasch

Bevor es um den Etat für 2021 ging, erörterte der Rat erst einmal den Jahresabschluss für 2019. Da sei es „überraschend gut“ gelaufen, sagte Bürgermeister Michler, mahnte jedoch zugleich: „Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. So gut wird es nicht so schnell wieder.“ Zumindest in diesem Punkt war Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) mit ihm auf einer Linie: „Das sind die Vorboten des Glatteises von morgen oder übermorgen. Wir müssen deshalb heute unserer Streupflicht nachkommen.“

„Klarheit und Wahrheit“

CDU-Fraktionschef Markus Schläfer forderte in Erinnerung an seinen verstorbenen Vorgänger Bernd Grabinger, man solle nur das im Etat ansetzen, was realistisch sei. Von gedämpfter Hoffnung für 2021 sprach Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL). Auf die allgemein gültigen Grundsätze der Haushaltsklarheit und -wahrheit verwies Thomas Zachler (SPD). „2019 war vermutlich das letzte gute Jahr“, stellte Edgar Wunder (Linke) fest.

Mit ihrem Vorschlag, die Ausgaben für die Digitalisierung auf zwei Jahre zu strecken, setzte sich die Verwaltung nicht durch. Die UBL drängte darauf, den Betrag von 47 000 Euro unangetastet zu lassen. Das sah die große Mehrheit ebenso, lediglich Gemeinderäte der SPD und Markus Schläfer (CDU) unterstützten die Streckung. „Wir haben hier Nachholbedarf“, machte der Bürgermeister deutlich und forderte „bürgerfreundliche Angebote, damit wir am Ball bleiben“. Er selbst enthielt sich der Stimme.

Ein möglicher Zuschuss für den Bau eines deutsch-französischen Hauses in der bretonischen Partnergemeinde Plouguerneau an die IGP (Interessengemeinschaft Partnerschaft) liegt jetzt auf Eis. Der Ansatz wurde gestrichen, nachdem er schon in mehreren Haushaltsjahren eingestellt, aber nicht abgerufen worden war. „Das ist nicht böse gemeint“, warb der Bürgermeister um Verständnis bei der IGP, deren Ehrenvorsitzender Erwin Hund im Publikum saß. Für die nächste Partnerschaftsfeier 2022 in der Bretagne stehen nach Angaben von Claus Göhrig aus der Kämmerei 20 000 Euro in der Planung, für das Treffen in Neckarhausen ein Jahr später sind es 60 000 Euro.

„Lieblingskind von Michler“

„Steckt da Ihr Lieblingskind drin?“, fragte Thomas Hoffmann (OGL) den Bürgermeister, als es um die Digitalisierung ging. Tatsächlich aber waren die 47 000 Euro für eine Bürger-App unter dem Überbegriff Wahlen zu finden. „Mit der App können wir Zeit und Geld sparen“, warb Michler erneut für die Einführung. Insbesondere bei Großprojekten könne man dadurch mehr Dynamik hineinbringen: „Das ist ein interessantes Instrument, und es hat sich in Tübingen bewährt.“

Die Einführung sei für die CDU gesetzt, erklärte Markus Schläfer, man sehe allerdings Probleme mit den Zeit- und Personalressourcen. „Wir sind noch nicht begeistert“, sagte dagegen Klaus Merkle (UBL) und reklamierte Beratungsbedarf im Gemeinderat. Er halte eine Umsetzung im Jahr 2021 deshalb für unwahrscheinlich. „Veranstaltungen sind besser als Ja-Nein-Umfragen“, äußerte sich Thomas Hoffmann (OGL) grundsätzlich negativ zu der App. „Ich wundere mich, dass gerade die OGL das negativ sieht, wo sie sonst immer für Bürgerbeteiligung ist“, konterte Michler. „Es soll gar keine Ja-Nein-Umfragen geben“, widersprach Edgar Wunder (Linke) seinem OGL-Kollegen.

„Für uns ist das noch nicht richtig greifbar“, sagte Michael Bangert (SPD). Jetzt zeigte sich Wunder „schockiert“, sprach sogar von „vorgeschobenen Argumenten“ und forderte: „Entweder jetzt oder nie.“ Ein Ultimatum, das die Kritiker so nicht stehen lassen wollten. Aufgeschoben sei nicht aufgehoben. „Wir sollten es ausprobieren“, warb der fraktionslose Gemeinderat Ulf Wacker für die App – vergeblich. Am Ende stimmten zwölf Gemeinderäte für die Streichung der Mittel, nur sieben wollten sie im Etat belassen.

Nach Ansicht von Edgar Wunder bedeutet dies das endgültige Aus für die App, wie er am Tag nach der Sitzung in einer Pressemitteilung klarmachte. Stattdessen werde seine Fraktion nun neue Anträge für verschiedene andere Formate der Bürgerbeteiligung in den Gemeinderat einbringen. Bürgermeister Simon Michler hält dagegen an seinem Vorhaben fest.