Prozessauftakt nach Attacke auf Essenslieferanten in Edingen-Neckarhausen

Mannheim. Am Mittwochmorgen hat in Mannheim der Prozess gegen einen 37-jährigen Deutschen begonnen. Ihm werden unter anderem schwerer Raub und Körperverletzung vorgeworfen. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll er am 4. Januar dieses Jahres in Edingen-Neckarhausen einen Auslieferfahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Darüber hinaus soll er neun Tage später in Mannheim einen Mann mit einem Stein geschlagen und ihn getreten haben, als dieser bereits am Boden lag.

Der Angeklagte äußerte sich über eine Erklärung, die von seiner Verteidigerin während der Verhandlung vorgelesen wurde. Er zeigte sich reumütig und bot den Geschädigten in beiden Fällen ein Schmerzensgeld. Zugleich räumte er ein, aufgrund eines ausgiebigen Dorgenkonsums, sich nur noch an wenig zu erinnern. Besonders an die Gewalttat in Edingen-Neckarhausen habe er keine Erinnerung. Wenn sein Vergehen nicht in der Akte vermerkt wäre, hätte er angegeben, nie in Edingen-Neckarhausen gewesen zu sein.

Der Prozess wird mit der Anhörung der Geschädigten und mehrerer Zeugen fortgesetzt.