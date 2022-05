Protestanten laden ein

Edingen. Die evangelische Kirchengemeinde Edingen lädt zur Gemeindeversammlung am Montag, 30. Mai, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche Edingen ein. Ein Jahr seit der letzten Versammlung hat sich in der Gemeinde vieles weiterentwickelt. Dies wird vorgestellt und die Planung für das Gemeindefest besprochen.

Weitere Themen sind der Bericht des Kirchengemeinderates über die Aktivitäten und Entscheidungen des vergangenen Jahres, Informationen über den Stand der Baumaßnahmen für das neue Gemeindehaus, der Ablauf des Gemeindefests am 26. Juni, und die Vorstellung des Fördervereins der Kirchengemeinde.

Gisela Graß, die Vorsitzende der Gemeindeversammlung, nimmt gerne noch weitere Themenvorschläge entgegen – auch schriftlich, wenn eine Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist. „Ich freue mich über eine rege Teilnahme und bin gespannt, die Gedanken über ein lebendiges Gemeindeleben zu erfahren“, erklärt Graß. Sie ist erreichbar unter Telefon 06203/8 16 03 oder per E-Mail an: gisela.grass@t-online.de red

