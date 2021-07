Prognose sieht Michler in Schwäbisch Hall auf Platz 2

Edingen-Neckarhausen. Der Verein Mehr Demokratie hatte nach Angaben des Vorsitzenden Edgar Wunder in der Woche vor der Wahl 308 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte befragt. Aufgrund dieser Befragung prognostiziert der Verein, dass Daniel Bullinger knapp 40 Prozent der Stimmen erzielen und damit Erstplatzierter sein wird. Deutlich dahinter bei etwa 25 Prozent der Stimmen werde Simon Michler der Zweitplatzierte. Sarah Holczer (SPD) und Kathinka Kaden (Grüne) lägen beide

etwa gleichauf bei 15 Prozent, so die Prognose. Andreas Baum, Alexander Kejs und Henning Lenz erzielten

Stimmenanteile, die deutlich unter fünf Prozent liegen. Somit würde es am 18. Juli wie erwartet zu einem weiteren Wahlgang kommen.

